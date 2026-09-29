Канье Уэст может провести концерт в Москве летом 2027 года

Концерты американского рэпера Канье Уэста, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, перенесены на лето 2027 года. Об этом сообщил «РГ» близкий к организаторам источник.

Организаторы сообщат о датах и площадке позднее. Предполагается, что мероприятие пройдет в Москве.

Американское агентство Канье Уэста Access Opera 26 сентября официально отменило его концерт в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители артиста в переписке с покупателями билетов, выступление невозможно из-за отсутствия подписанного договора с концертной площадкой. В агентстве подчеркнули, что отказ стадиона окончательно закрыл проект, а все слухи о визите рэпера являются дезинформацией со стороны российских промоутеров. Несмотря на это, местные организаторы до сих пор не убрали афишу с сайта и не комментируют ситуацию.

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