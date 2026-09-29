Канье Уэст выглядит, мяукает и ловит мышей как нацист: концертов знаменитого рэпера в России не должно быть

Американский рэпер, обладатель 24 музыкальных премий «Грэмми» Канье Уэст не приедет выступать в Россию, какие бы слухи ни распространяли организаторы его концертов.

А ещё он не приедет в Австралию. Хотя там живёт семья его жены. Потому что в июле 2025 года министр внутренних дел Тони Бёрк сообщил, что после выхода песни «Heil Hitler» ему аннулировали действующую визу на въезд.

Не приедет он и в Великобританию. В марте этого года было отозвано его электронное разрешение на въезд (ETA) с формулировкой, что его присутствие в стране не отвечает общественному благу.

Не поедет он и в Словакию. Летом 2025 года музыкальный фестиваль Rubicon с его участием был отменён после многотысячных петиций. Как был отменён и концерт на стадионе «Оранж Велодром» в французском Марселе. И выступление на Силезском стадионе в польском Хожуве в июне этого года. А в Швейцарии все площадки заранее отказали организаторам тура Канье Уэста в организации концерта.

В Бразилии же Уэсту пригрозили немедленно задержать в случае въезда в связи с местным законодательством о пропаганде нацизма.

Перерождение талантливейшего музыканта в экстремистского политдеятеля началось четыре года назад. Скорее всего, всё дело в душевном здоровье. Потому как за год перед этим, в 2021 году, он неожиданно сменил имя на Ye, от Kanye. И понеслось…

Рэпер подружился и, видимо, попал под влияние известного отрицателя Холокоста Ника Фуэнтеса. Стал выступать в экстремистских шоу (например, InfoWars известного эпатажного конспиролога Алекса Джонса), где наговорил не на одну экстремистскую статью: «Мне нравится Гитлер», «Я люблю нацистов», «Они делали и хорошее тоже. Надо перестать всё время поносить нацистов».

Потом музыканта, видимо, немного отпустило, и он даже невнятно извинялся за содеянное. Но в прошлом году произошло обострение.

7 февраля Уэст опубликовал серию записей, где прямо назвал себя нацистом и заявил, что любит Гитлера. Через два дня его аккаунт в «Х» был отключён, а Илон Маск публично объяснил, что такое содержимое недопустимо.

9 февраля, во время трансляции главного спортивного события года в США – американского Суперкубка, вышел рекламный ролик его бренда со ссылкой на интернет-магазин. В магазине продавался всего один товар: белая футболка с крупной чёрной свастикой. Артикул товара HH-01 (HH — это сокращение нацистского приветствия Heil Hitler). Торговая платформа магазин сразу же закрыла. Но сам Уэст публично заявлял, что скандал принёс ему 40 миллионов долларов выручки.

10 апреля Уэст опубликовал портрет Гитлера с подписью-эмодзи козы, что в интернет-сленге означает «величайший за всю историю» (Greatest Of All Times – GOAT). Пост набрал 1,7 миллиона просмотров.

20 апреля, в день рождения Гитлера, он опубликовал его портрет, а в подписи оспорил право евреев называть Гитлера антихристом («Как евреи могут объявлять Гитлера антихристом, если сами не христиане?»).

Ну и вишенка на торте… 8 мая 2025 года Уэст самостоятельно, минуя лейблы, выпустил композицию с названием «Heil Hitler». Дата выбрана осознанно: 8 мая — это День Победы в Европе, а в 2025 году – 80-я годовщина разгрома нацистской Германии.

Ну и кто он после этого? Есть старая шутка про логику: «Если кто-то мяукает как кот, выглядит как кот и ловит мышей как кот, тот и есть кот».

И Канье Уэст на нациста уж точно намяукал.

И какие тогда концерты в России?