Мать Сергея Соседова назвала время и место прощания с ним

Прощание с Сергеем Соседовым пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище

Прощание с музыкальным критиком и шоуменом Сергеем Соседовым пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония начнется в 11:00 и будет открыта для всех желающих, сообщила aif.ru мать артиста Антонина Петровна.

После прощания тело Соседова доставят на Перепечинское кладбище. Там его похоронят рядом с отцом.

"Это Перепечинское кладбище. Да, он рядом с отцом будет похоронен", — сказала Антонина Петровна.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри. Ему было 58 лет.

Шоумен приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты. После падения с лестницы он получил тяжелую травму головы.