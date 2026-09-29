Мэр Нью-Йорка выделил миллионы для борьбы с антисемитизмом

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани представил первую в истории США муниципальную стратегию по борьбе с антисемитизмом. Как следует из обращения градоначальника, опубликованного в социальной сети Х, документ станет дорожной картой для противодействия этому явлению в будущем.

Политик заявил, что более половины всех преступлений на почве ненависти в городе носят антисемитский характер. В рамках новой инициативы финансирование профилактических мер увеличено на 26 миллионов долларов. Это означает рост бюджета на 800% по сравнению с прошлым годом.

Дополнительно 6,4 миллиона долларов направят общественным организациям, занимающимся предотвращением насилия на почве ненависти.

Решение мэра принято на фоне острого конфликта с израильским руководством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что политика Мамдани делает Нью-Йорк опасным для евреев. Президент Израиля Ицхак Херцог обвинял американского политика в распространении ненависти и неуважении к праву страны на самоопределение.

Сам Мамдани неоднократно критиковал израильские власти. Он даже угрожал арестовать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, однако позже признал отсутствие у себя таких полномочий.

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