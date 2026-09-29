«Может, кто-то ногу ему подставил»: Дзюник не верит в случайную смерть Соседова

Знакомый с Сергеем Соседовым лично продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org признался, что не считает гибель критика случайностью, и не стал скрывать свои подозрения.

В первую очередь Дзюника настораживает, что обстоятельства произошедшего описывают по-разному. Как отметил продюсер, версии расходятся уже в деталях: одни говорят, что Соседов упал со ступенек, другие — что просто на площадке, а директор гостиницы и вовсе утверждает, что тот вышел покурить, вернулся, и причиной стал тромб.

«Его увезли в больницу в Нерюнгри. Ну, если бы это случилось в Москве, то, наверное, было бы как-то все по-другому», — добавил он.

По мнению продюсера, за годы карьеры Соседов нажил немало недоброжелателей среди тех, кого публично и безжалостно критиковал. Он напомнил, что критик не стеснялся в выражениях, когда речь шла о звездах, зарабатывающих миллионы на концертах и хвастающихся роскошной жизнью.

«Может, Соседову все-таки угрожали? И вот эта его дальняя поездка… Может, кто-то ногу ему подставил, чтобы он упал, подтолкнул… Я не могу, конечно, об этом судить. Но вот такая версия все-таки ходила и ходит», — поделился Дзюник.

Продюсер убежден, что Соседову многие завидовали — не его положению, а умению прямо заявить бездарному артисту, что тот ничего собой не представляет. Такое себе позволяли немногие, и за эту прямоту критик платил репутацией «неудобного» человека.

«Я могу только сказать: Царство небесное, Сережа, будем тебя помнить всегда и гордиться, что были знакомы, дружны с тобой», — заключил Дзюник.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Прощание состоится 30 сентября на Троекуровском кладбище, после чего тело перевезут на Перепечинское кладбище и похоронят рядом с отцом.

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