На какую зиму указывает неурожай грибов в этом году и с чем он связан: мнение эксперта

В этом сезоне грибов не так много. Можно сказать, неурожай. А ведь по количеству плодовых тел грибов-макромицетов (это научное название) наши предки судили, что их ждет, в частности, какой будет зима. «МК» поговорил о ситуации с дарами леса нынешней осенью с экспертами, а также узнал, какие народные поверья связаны с количеством грибов.

Эксперт по грибам Андрей Медведев, к которому мы обратились, подтвердил, что леса в этом сезоне на них не богаты. «Все верно, этот год, по сути, не грибной, не урожайный, слой грибов начался поздно, — рассказывает он. — Местами по области где-то было хорошо, а где-то — пусто. Сейчас, в эти дни, — затишье между вторым слоем, грибница отдыхает и набирает силы.».

На вопрос, какие грибы встречались ему в сентябре в Подмосковье, ответил: белый, подосиновик, подберезовик, лисичка, моховик, маслята и опята летние. Словом, все самые известные любителям «тихой охоты». Показав мне фотоснимки с корзинами, полными крепеньких даров леса (в основном, лисички, подберезовики), гид по грибам прокомментировал: «Вот это середина сентября в негрибной год, когда идет слой гриба, а в грибной год урожайность умножается на 2-3».

На мой вопрос, как связано малое количество грибов с погодой, ведь, казалось бы, и дожди были в сентябре, и тепло, Андрей ответил так: «Дожди нужны в меру, когда сильно замочено — тоже плохо, потом было сухо какое-то время — гриб не рос, а если вылезал, то червивый. Белый, например, любит перепады температур с тепла на холод и сильные туманы. Вот сегодня (29 сентября) — густой туман, и, возможно такие перепады спровоцируют грибницу на появление второго слоя. Погода стоит грибная, и мы надеемся на чудо, которым природа еще одарит нас к выходным (улыбается)».

Теперь от реальности лесной — к грибным приметам. Эти поверья накапливались веками по наблюдениям крестьян и вошли в кладезь народной мудрости. И они ведь часто срабатывают и в наше время!

Когда летом и зимой наблюдается особое изобилие грибов, хоть косой коси, крестьяне говорили: это к суровой и долгой зиме. Знак того, что зима будет холодной и затяжной и к ней нужно готовиться заранее. Если поздней осенью вдруг появляется много грибов — зима будет лютовать.

Многим из россиян знакома и еще более мрачная примета: «Много грибов — к войне». Самым явным доказательством данной приметы считаются 1940 и 1941 года, на которые выпадал небывалый урожай грибов. Но мы не будем углубляться в корни, откуда она взялась, — мыслить всегда нужно позитивно.

На самом деле есть абсолютно научное объяснение богатому урожаю грибов: грибница перерождается и обновляется раз в несколько лет. И поэтому в разные годы урожайность бывает разной.

Другая крайность — грибов мало. Это, в противовес первой ситуации, может служить признаком мягкой и теплой зимы. Есть народное наблюдение: если летом очень жарко и сухо, то грибов, соответственно, ожидается мало, но и зима будет не слишком суровой.

Соответственно, мало снега зимой — не жди много грибов и ягод летом.

Андрей Медведев добавил к перечисленным природную «примету», а вернее, известный грибникам факт: мало мухоморов — значит, мало будет благородных грибов.

...Конец сентября-2026 порадовал всех любителей природы вернувшимся «бабьим летом», и грибники массово потянулись в лесные угодья. «Кривая» случаев отравления грибами, судя по сообщениям в соцсетях, сразу же поползла вверх (как и инцидентов с заблудившимися в лесу «тихими охотниками»). Роспотребнадзор в августе дал россиян свои рекомендации, как уменьшить риски отравлений. Неизвестные, старые и червивые грибы лучше не собирать, а при малейших сомнениях оставлять в лесу. Грибы возле дорог, железнодорожных путей и промышленных зон под строгим запретом, они могут накапливать вредные вещества. После сбора грибы рекомендуют сразу перебрать, очистить и промыть. При комнатной температуре их нельзя хранить дольше 3 часов! Если сразу не готовить, то лучше заморозить или высушить. Специалисты еще раз отдельно предупредили, что опята легко можно спутать с галериной окаймленной (Galerina marginata) — смертельно ядовитым грибом!

Не только грибами нынешний год не изобилует, но и ягоды рябины в дефиците на деревцах, на что многие москвичи обратили внимание. Независимый эксперт по лесному хозяйству Алексей Юрьевич подтвердил «МК», что «это стало проблемой». «Действительно, рябиновых ягод очень мало, но это совершенно нормально после колоссального прошлогоднего урожая, — впрочем, заметил он. — То, что урожайные годы у рябины чередуются с неурожайными — это норма, всегда так было, при том, что это даже не только от погоды зависит. Урожайный год довольно сильно истощает сами деревья, особенно, в не самом благоприятном климате. Например, у яблонь то же самое бывает в северной части Средней полосы России, их урожайность чередуется, а они все-таки близкие родственники с рябиной».

При этом, по его словам, малое количество рябиновых ягод стало … в том числе, одной из причин голода у медведей. И в итоге они чаще стали выходить к людям. Не единственная причина, но значимая. Птицы тоже недоедают красно-оранжевых ягод, но, как заметил эксперт, это не создает такой опасности для людей, как нехватка данного лакомства для медведей...