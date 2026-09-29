Начавшего зажировку манула Тимофея приучили к лотку

Манул Тимофей в зоопарке начал традиционную зажировку в преддверии холодов. Котик усиленно питается, чтобы нарастить жировой запас для комфортной зимовки: он уже потолстел на 5 кг.

Как узнал «МК», пушистый хищник начал активнее интересоваться едой с середины августа. Также он стал чаще выходить на прогулки и демонстрировать себя посетителям.

Чтобы поиск «добычи» был для кота интересным, зоологи прячут перепелок и грызунов по всей территории его вольера в укромных местах: в норах, в кустах - и даже подвешивают в бумажном пакете. К концу сентября вес Тимофея достиг 5 килограммов. Для сравнения, его минимальный летний вес составлял 3,7 кг. Пик пищевого интереса и активности манула приходится именно на осеннюю пору. На данный момент рацион хищника строго контролируется: Тимофей получает около 250–300 граммов корма ежедневно. При этом один раз в неделю у него предусмотрен голодный день. Размер порций высчитывается индивидуально на основе данных взвешиваний и будет увеличиваться.

Осенняя зажировка - важный этап в жизни манулов, обусловленный их природными особенностями. Задача зоологов - создать Тимофею все условия для комфортного набора веса, который позволит ему благополучно пережить холода.

Сроки окончания зажировки напрямую зависят от погодных условий - температуры воздуха и обилия снега. Обычно процесс набора веса завершается в декабре. С первыми морозами шерсть Тимофея станет более плотной и пушистой. Максимальная плотность шерстяного покрова манула может достигать 9 тысяч волосков на квадратный сантиметр! Это позволяет ему выживать в суровом степном климате при температурах до минус 50 градусов.

Когда Тимофей наест необходимые жировые запасы, его активность значительно снизится. Зимой он может по 3–4 дня не покидать свой теплый домик, выходя лишь для того, чтобы подкрепиться или сходить в туалет. Интересно, что на улице манул предпочитает справлять нужду исключительно на самых высоких сугробах. А находясь в теплом внутреннем домике, Тимоша ходит в лоток.