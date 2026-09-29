Никакой больше свинки Пеппы: играть в детсадах будут по стандарту

О том, что над рекомендациями для развлечения дошкольников трудится ведомство, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Цель «золотого стандарта» — сделать так, чтобы материалы не только развивали и обучали детишек, но и решали воспитательные задачи.

К работе над рекомендациями, по словам министра, планируется подключить учёных, экспертов и практикующих педагогов, а также учитывать мнение гражданского сообщества. Чтобы набор материалов для детсадовцев вышел надёжный и проверенный, которому можно доверять. Министр добавил, что его ведомство продолжит выстраивать более тесную связь между детскими садами и семьями воспитанников — это часть работы по созданию единого воспитательного пространства. В качестве уже существующих детсадовских проектов, которые планируется развивать, упоминались «Добрые игры» и «Орлята‑дошколята».

Сроков готовности детсадовского «золотого стандарта», правда, пока нет – как и порядка их применения в детсадах. Эти детали новых ориентиров для дошкольного воспитания ещё предстоит проработать, а вот некоторые родители уже взволнованы грядущими изменениями.

- Я больше всего боюсь, что садики озаботятся тем, чтобы отрабатывать рекомендации сверху, и дети будут вынуждены играть только в то, что утверждено сверху, даже если это скучно, - делится своими сомнениями столичная мама. – Я вот читаю, что даже настольные игры и игрушки стандартизируют. Это что значит, прощай, Свинка Пеппа и щенячий патруль? Но моя дочь без них жить не может!

Большинство родителей детсадовцев, судя по тематическим чатам, отнюдь не против «единой развивающей среду, соответствующей традиционным ценностям и современным педагогическим методикам», как ее обозначили разработчики. Просто мало кто понимает, как это будет работать. В садиках тревожных мам успокаивают тем, что с родителями будут советоваться. И вообще педагогам и методистам дошкольного образования, равно как и детским психологам, лучше знать, как адаптировать под «Золотой стандарт» то, что необходимо. А главная цель перемен — оградить детей от деструктивного контента, сделав акцент на проверенной классике, а также на новых качественных отечественных разработках.

Сторонники идеи, а они есть и среди родителей, а особенно бабушек и дедушек, обосновывают свою позицию в основном «отсутствием неожиданностей». Мол, экспертный отбор позволит отсеять низкопробные игрушки и «пустые» мультфильмы, не несущие детишкам ничего доброго и вечного. При «Золотом стандарте» дети вне зависимости от региона будут получать доступ к одинаковым инструментам развития, что означает равенство стартовых возможностей с самого детсада. А еще родители смогут быть спокойны, зная, что игры и книги, предлагаемые в саду, прошли профессиональную экспертизу на соответствие психофизиологическим нормам. В подтверждение некоторые делятся в Рунете историями, как нерадивые «воспиталки» подсовывали детям сомнительные мультики и танцевальные песни, чтобы отвлечь их и освободить себе время для личных дел.

Но даже сторонники рекомендаций сверху задаются вопросом, где проходит заветная граница между ознакомлением с ценностями и навязыванием определенных вкусов? Все же дошкольное детство – безоблачное, когда дитя еще счастливо не ведает о тяготах взрослой жизни. И, если верить большинству детских психологов, и не должно ведать. Детсад – пожалуй, единственная в нашей жизни легальная территория беззаботности и игр просто ради игр. И обидно ее лишиться, когда до выхода в жесткий мир высоких технологий и жесткой иерархии осталось всего ничего.