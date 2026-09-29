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Общество 764

Папа Римский призвал к борьбе с ИИ: проблема не в «фейковых новостях»

Папа Римский отверг характеристику предупреждений об ИИ как фейковых новостей

Папа Римский Лев XIV призвал серьёзно отнестись к опасениям экспертов по поводу искусственного интеллекта, отвергнув характеристику таких предупреждений как «фейковых новостей». По его словам, мир не может «просто сидеть сложа руки». Понтифик выступил за широкий диалог с участием политиков, руководителей ИИ-компаний и общественных организаций.

Папа Римский отверг характеристику предупреждений об ИИ как фейковых новостей

Папа Римский Лев XIV заявил, что растущая обеспокоенность по поводу того, что программное обеспечение для искусственного интеллекта выходит из-под контроля, требует обсуждения того, как это регулировать, отвергая представление о том, что это «фейковые новости».

«Если бы кто-нибудь спросил меня, не впадаю ли я в панику, - нет, это не так, — пояснил понтифик. — Я сплю по ночам. Я действительно думаю, что к опасениям, высказанным многими экспертами, специалистами в области искусственного интеллекта, следует отнестись серьёзно».

Папа Римский добавил, что ИИ — это не просто «фейковые новости, как говорят некоторые, с целью получения финансовой или какой-либо иной выгоды». По его мнению, мир не может «просто сидеть сложа руки и притворяться, что ничего не произойдёт».

Напомним, что Лев XIV уже через несколько дней после того, как конклав избрал его Папой Римским, выступил с заявлением, что искусственный интеллект представляет собой одну из самых больших проблем, стоящих перед человечеством.

«Нам нужно продолжать приглашать политических лидеров, руководителей ИИ, общественных организаций, ассоциаций собраться вместе и посмотреть на то, что уже происходит и что может произойти в будущем, — продолжает свою линию понтифик сейчас. — Просто сказать: "О, этого не произойдёт" — и закрыть на это глаза, я думаю, это, вероятно, не самый ответственный способ сделать это».

Отмечается, что Папа Римский по-прежнему «относительно оптимистичен» в отношении того, что дискуссии приведут к решениям: «Я думаю, что есть достаточно людей, которые серьёзно заинтересованы в этом и готовы взглянуть на это вне зависимости от того, кто доберётся туда первым».

Дискуссия по поводу искусственного интеллекта усилилась в последние недели после нескольких попыток и успешных взломов, совершённых программным обеспечением для искусственного интеллекта, включая попытку проникновения технологии через веб-сайт Министерства образования и ненадлежащее взаимодействие с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Бюро переписи населения. Члены Конгресса призвали к ужесточению ограничений в отношении ИИ, особенно после того, как бывший исследователь ИИ-компании Джейкоб Коксон предположил, что искусственный интеллект может покончить с человеческой жизнью к концу десятилетия.

Некоторые законодатели заявили, что технологическим компаниям следует сделать паузу, пока Конгресс не приступит к работе над возможным законодательством, регулирующим ИИ, а другие, такие как сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей Грег Касар, призвали к постоянному запрету на разработку и внедрение искусственного сверхинтеллекта.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отверг все опасения по поводу рисков, связанных с ИИ. Он назвал предупреждения «мистификацией» и пообещал создать «силы ИИ» и «царя ИИ» для наблюдения за развитием технологии. Кроме того, теперь в официальных документах США искусственный интеллект будет называться «суперинтеллектом». Американский лидер объяснил это тем, что «искусственный интеллект» заставляет технологию казаться фальшивой, хотя она «на самом деле потрясающая».

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Автор:
Папа Римский Дональд Трамп Папа Римский Лев США