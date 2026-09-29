Папа Римский призвал к борьбе с ИИ: проблема не в «фейковых новостях»

Папа Римский Лев XIV призвал серьёзно отнестись к опасениям экспертов по поводу искусственного интеллекта, отвергнув характеристику таких предупреждений как «фейковых новостей». По его словам, мир не может «просто сидеть сложа руки». Понтифик выступил за широкий диалог с участием политиков, руководителей ИИ-компаний и общественных организаций.

Папа Римский Лев XIV заявил, что растущая обеспокоенность по поводу того, что программное обеспечение для искусственного интеллекта выходит из-под контроля, требует обсуждения того, как это регулировать, отвергая представление о том, что это «фейковые новости».

«Если бы кто-нибудь спросил меня, не впадаю ли я в панику, - нет, это не так, — пояснил понтифик. — Я сплю по ночам. Я действительно думаю, что к опасениям, высказанным многими экспертами, специалистами в области искусственного интеллекта, следует отнестись серьёзно».

Папа Римский добавил, что ИИ — это не просто «фейковые новости, как говорят некоторые, с целью получения финансовой или какой-либо иной выгоды». По его мнению, мир не может «просто сидеть сложа руки и притворяться, что ничего не произойдёт».

Напомним, что Лев XIV уже через несколько дней после того, как конклав избрал его Папой Римским, выступил с заявлением, что искусственный интеллект представляет собой одну из самых больших проблем, стоящих перед человечеством.

«Нам нужно продолжать приглашать политических лидеров, руководителей ИИ, общественных организаций, ассоциаций собраться вместе и посмотреть на то, что уже происходит и что может произойти в будущем, — продолжает свою линию понтифик сейчас. — Просто сказать: "О, этого не произойдёт" — и закрыть на это глаза, я думаю, это, вероятно, не самый ответственный способ сделать это».

Отмечается, что Папа Римский по-прежнему «относительно оптимистичен» в отношении того, что дискуссии приведут к решениям: «Я думаю, что есть достаточно людей, которые серьёзно заинтересованы в этом и готовы взглянуть на это вне зависимости от того, кто доберётся туда первым».

Дискуссия по поводу искусственного интеллекта усилилась в последние недели после нескольких попыток и успешных взломов, совершённых программным обеспечением для искусственного интеллекта, включая попытку проникновения технологии через веб-сайт Министерства образования и ненадлежащее взаимодействие с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Бюро переписи населения. Члены Конгресса призвали к ужесточению ограничений в отношении ИИ, особенно после того, как бывший исследователь ИИ-компании Джейкоб Коксон предположил, что искусственный интеллект может покончить с человеческой жизнью к концу десятилетия.

Некоторые законодатели заявили, что технологическим компаниям следует сделать паузу, пока Конгресс не приступит к работе над возможным законодательством, регулирующим ИИ, а другие, такие как сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей Грег Касар, призвали к постоянному запрету на разработку и внедрение искусственного сверхинтеллекта.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отверг все опасения по поводу рисков, связанных с ИИ. Он назвал предупреждения «мистификацией» и пообещал создать «силы ИИ» и «царя ИИ» для наблюдения за развитием технологии. Кроме того, теперь в официальных документах США искусственный интеллект будет называться «суперинтеллектом». Американский лидер объяснил это тем, что «искусственный интеллект» заставляет технологию казаться фальшивой, хотя она «на самом деле потрясающая».