Побочный эффект стройности: препараты для похудения могут привести к незапланированной беременности

Сегодня мир переживает бум потребления препаратов, которые помогают похудеть. Их уже выделили в новую группу — инкретины. Поскольку эти лекарства появились совсем недавно, врачи продолжают изучать их побочные эффекты: как положительные, в виде снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний, так и отрицательные, в виде, например, снижения мышечной массы. Одно из новых наблюдений: женщины, худеющие на инкретинах, быстро восстанавливают репродуктивную функцию и легче беременеют, что в период терапии нежелательно.

Об этом в ходе 20-го общероссийского конгресса с международным участием «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Мекан Оразов.

Распространенность ожирения растет во всем мире драматическими темпами. И Россия не исключение. По данным Минздрава, сегодня ожирением страдают более 40 миллионов россиян. При этом среди женщин ожирение встречается значительно чаще (более 27%), чем среди мужчин (20%).

При этом в прошлом году введена новая классификация этого заболевания — ожирение может быть метаболически здоровым или доклиническим (когда не осложняется никакими дополнительными патологиями) и, что встречается гораздо чаще, метаболически нездоровым или клиническим (когда сопровождается различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и пр.).

Появление препаратов — ингибиторов GLP-1 (инкретинов) — стало настоящим спасением для людей с тяжелыми формами ожирения. Таких лекарств становится все больше, их продажи растут (в прошлом году они выросли в РФ на 212% в упаковках и на 207% в оптовых ценах). Однако побочные эффекты, которые они вызывают, пока все еще находятся в стадии изучения.

При изменении веса меняется не только инсулинорезистентность: на фоне ухода лишних килограммов начинает расти фертильность. Причем прежде всего у женщин с синдромом поликистозных яичников. Как отмечает профессор Оразов, пациентов, которые получают терапию инкретинами, в практике врачей все больше, и их количество будет только расти: «И эти пациентки требуют персонализированных стратегий. Для акушеров-гинекологов встает вопрос: как вести пациентов репродуктивного возраста, которые сегодня получают инкретины? Ведь инкретины обладают способностью повышать не только овуляторные функции, но и благоприятные репродуктивные исходы».

К сожалению, очень часто женщины, которые худеют, не думают о контрацепции, хотя у них восстанавливаются циклы и овуляция. А беременность на фоне приема инкретинов нежелательна хотя бы потому, что их влияние на плод не изучено. И неизвестно, являются ли они тератогенными (то есть способными преодолевать плацентарный барьер и негативно воздействовать на плод), в связи с чем их применение во время планирования беременности рекомендуют ограничивать.

Поэтому женщинам репродуктивного возраста, которые применяют инкретины, врачи настоятельно рекомендуют пользоваться средствами контрацепции, чтобы избежать неожиданностей.

Мекан Оразов отмечает, что каждую женщину, которая получает инкретины, нужно предупредить о риске незапланированной беременности и назначить ей средства контрацепции. Прежде всего речь идет о комбинированных оральных контрацептивах (КОК). И все же КОК противопоказаны, если индекс массы тела превышает 40, то есть у женщины морбидное ожирение: при таком раскладе риск тромботических событий существенно растет. Кроме того, КОК показывают невысокую эффективность после бариатрических операций. В этих случаях нужно выбирать другие методы предотвращения беременности. Например, трансдермальную контрацепцию (пластыри с гормонами прогестином и эстрогеном) — этот метод также подойдет для забывчивых пациенток, которые могут пропускать прием таблеток.

Для пациенток с эндометриозом и (или) высоким риском рака эндометрия рекомендуют внутриматочные терапевтические системы — гормональную спираль с левоноргестрелом, которую устанавливают в полость матки на 6 лет.

Оразов подчеркивает, что контрацепция должна назначаться на весь период получения инкретинов (а это длительное время). Если же женщина планирует беременность, инкретины должны отменяться за несколько недель до планируемого зачатия.