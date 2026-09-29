Подозреваемые в теракте отпущены: полиция Британии не нашла взрывчатку

Британская полиция не обнаружила взрывных устройств у задержанных после теракта

Сотрудники британской полиции не обнаружили взрывных устройств при обысках у пятерых граждан, подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщает Sky News, проверка проводилась в домах и автомобилях задержанных в рамках расследования инцидента на авиабазе Фэрворд в Англии.

Глава Национального управления по борьбе с терроризмом Великобритании Лоуренс Тейлор подтвердил отсутствие самодельных взрывных устройств. Ранее контртеррористическое управление Скотланд-Ярда сообщило об освобождении всех пяти фигурантов дела под залог.

Авиабаза Фэрворд является местом дислокации американских стратегических бомбардировщиков. Инцидент стал объектом масштабного контртеррористического расследования.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение британских властей. Он выразил удивление освобождением подозреваемых под залог и не исключил возможной роли Тегерана в произошедшем.

Ранее мы писали: Рубио раскрыл новые детали инцидента на базе Фэрфорд в Британии

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