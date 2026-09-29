Прокуратура попросила посадить стилистку Эльвиру Янковскую на 4 года

Четыре года колонии запросила прокуратура для стилистки Эльвиры Янковской по делу о продаже поддельных люксовых вещей. Защита, в свою очередь, попросила суд полностью оправдать подсудимую, пишет 112.

Адвокат Янковской настаивает, что у нее не было умысла на хищение. По версии защиты, произошедшее стало результатом коммерческой неосмотрительности и доверия к байеру.

Ранее Янковская возместила потерпевшим более 4 млн рублей ущерба, около 2 млн из которых получила блогерша Валерия Чекалина. После этого большинство потерпевших попросили прекратить производство по своим гражданским искам. Чекалина также выступила за прекращение иска к стилистке.

При этом Анастасия Якушева и Евгения Филимонова продолжают настаивать на своих требованиях. Потерпевшие при этом просят назначить Янковской наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

По версии следствия, около полутора лет Янковская продавала клиентам одежду и аксессуары люксовых брендов по цене ниже рыночной. Экспертиза показала, что часть товаров была поддельной. Товар стилистка приобретала на рынках "Садовод", "Люблино" и "Дубровка".