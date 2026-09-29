Прокуратура запретила разлучать в полете 6-летнего ребенка и взрослого родственника

Вмешаться в распределение мест в самолете пришлось сотрудникам Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры, женщина собиралась лететь с 6-летним ребенком и другими родственниками из Махачкалы в Москву. При регистрации она попросила посадить ее вместе с малышом, но получила отказ. Однако по законодательству при перевозке ребенка младше 12 лет с более чем одним пассажиром ему обязаны предоставить место, соседнее с сопровождающим. В связи с этим прокуратура внесла авиакомпании представление об устранении нарушений требования законодательства.