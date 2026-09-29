Психолог объяснила опасность ярких ИИ-мультиков

Частый просмотр коротких и перенасыщенных мультфильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, способен подорвать у ребенка способность подолгу сосредотачиваться на одном деле. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказала психолог Галина Рейнталь.

Как пояснила специалист, сильнее всего внимание перегружает видео с непрерывной сменой кадров, чересчур яркими красками и искаженными голосами героев. После таких роликов дети нередко становятся более возбужденными и легче перескакивают с одного занятия на другое.

Психолог также обратила внимание на фоновый просмотр. Когда подобные записи безостановочно воспроизводятся рядом с ребенком, он чаще отвлекается от игры, оставляет начатое и откликается на каждую новую сцену на экране.

Отдельно Рейнталь отметила непривычную речь некоторых ИИ-персонажей. Дети, по ее словам, склонны перенимать услышанное произношение, коверкать слова и воспроизводить необычные речевые обороты.

Кроме того, специалисты рекомендуют не делать экран неизменным спутником трапезы. Как отмечает Рейнталь, если регулярно кормить ребенка под мультфильмы, у него может сформироваться стойкая привычка связывать еду с просмотром видео.

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