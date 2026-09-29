Работники скорой помощи из Шебекино посмертно удостоены орденов Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении работников Шебекинской подстанции скорой помощи, расположенной в Белгородской области. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, орденом Мужества посмертно награждён врач Дмитрий Иванович Донецкий. В документе указано, что награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Также ордена Мужества посмертно удостоены медицинский брат Иван Дундуков и фельдшер Любовь Кузьмина. Оба работали на той же Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи.

Таким образом, посмертные награды получили трое сотрудников подстанции. Все они трудились в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области».

Читайте также:

Повреждены машины и жилые дома: ВСУ атаковали Белгородскую область

В Белгородской области дроны атаковали грузовые машины: есть пострадавшие