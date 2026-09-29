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Общество 1350

Работники скорой помощи из Шебекино посмертно удостоены орденов Мужества

Президент посмертно наградил трёх медиков Шебекинской подстанции

Президент посмертно наградил трёх медиков Шебекинской подстанции

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении работников Шебекинской подстанции скорой помощи, расположенной в Белгородской области. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, орденом Мужества посмертно награждён врач Дмитрий Иванович Донецкий. В документе указано, что награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Также ордена Мужества посмертно удостоены медицинский брат Иван Дундуков и фельдшер Любовь Кузьмина. Оба работали на той же Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи.

Таким образом, посмертные награды получили трое сотрудников подстанции. Все они трудились в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области».

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