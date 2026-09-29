Россиянам назвали грибы, которые ни в коем случае нельзя собирать осенью

Осенью в российских лесах можно наткнуться на редкие грибы, занесенные в Красную книгу, однако срывать их запрещено. За подобные действия полагается штраф, а за отдельные виды — даже уголовная ответственность, говорится в материале URA.RU.

Наказание за сбор краснокнижных грибов предусмотрено статьей 8.35 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф от 2500 до 5000 рублей, должностным лицам — от 15 000 до 20 000, а юридическим — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Сверх этого взыскивается вред за каждый уничтоженный экземпляр.

В числе охраняемых видов — гриб-баран (грифола курчавая), который растет у корней старых дубов и достигает 80 сантиметров в диаметре и 10 килограммов веса. Еще один редкий экземпляр — трутовик лакированный: в дикой природе он включен в федеральную Красную книгу, тогда как культивируемый вариант, известный как рейши, выращивают на специализированных фермах.

С августа по октябрь в старовозрастных хвойных лесах встречается спарассис курчавый, или «грибная капуста», плодовое тело которого весит до 10 килограммов. На стволах усохших деревьев можно обнаружить ежовик коралловидный, охраняемый в ряде регионов, включая Московскую область.

Особую опасность для грибников представляет мацутакэ. В Японии и Корее он считается дорогим деликатесом, а в России с 2023 года включен правительством в перечень особо ценных видов — за его сбор может последовать уголовная ответственность.

Также под охраной находятся шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, гиропорус синеющий и черный русский трюфель, который образует симбиоз с дубом, буком и грабом на Черноморском побережье Кавказа. За каждый собранный трюфель могут возбудить административное дело с требованием возместить ущерб.

Отдельно издание выделяет цезарский гриб — съедобный мухомор, встречающийся на Северном Кавказе, в дубравах Крыма и в Приморье. Он включен в Красную книгу Крыма. При этом, как отмечается в материале, существует серьезная опасность перепутать его на стадии «яйца» со смертельно ядовитой бледной поганкой, а во взрослом состоянии — с другими видами мухоморов.

Ранее в Лосином Острове обнаружили сумчатый гриб. Он выглядит как розовое желе и меняет поведение в зависимости от погоды.

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