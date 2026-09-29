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Общество 2390

Россиянам рассказали, когда нужно менять подушку

Эксперт посоветовала менять подушку раз в два-три года

Эксперт посоветовала менять подушку раз в два-три года
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Подушки следует менять раз в несколько лет. Об этом 360.ru рассказала инфекционист Елена Мескина.

«Можно выбирать не очень дорогие подушки и периодически — раз в два-три года, когда они приходят в негодность или пачкаются сильно, — менять», — сказала Мескина.

Эксперт предупредила, что в подушках может завестись пылевой клещ. Она рекомендовала стирать наволочки, сушить подушку на солнце или прогревать утюгом.

Если у человека есть аллергия на перо, то от классических подушек лучше отказаться, подчеркнула Мескина. Оптимальным решением в такой ситуации станут современные гипоаллергенные модели из синтетических материалов.

Ранее стало известно, сколько раз в неделю нужно менять постельное белье. 

Также биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как часто нужно менять кухонные полотенца. 

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Автор:
Перу