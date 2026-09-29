Россияне стали чаще есть рыбу в новых форматах поке и гратен: как начать готовить рыбу дома и экономить на кафе

Как необычно подать рыбу: тартар из сельди с яблоками или шаурма со скумбрией

Рыба – волне привычный продукт на российском столе. Ее подают на праздники в виде селедки под шубой, запекают филе для семейного ужина или делают из нее суп. При этом в последние годы рыба все чаще появляется в меню в новых форматах – поке, гратен, авторские подачи. Для молодой аудитории, которая ест вне дома чаще старшего поколения, это становится способом познакомиться с продуктом заново и перенести его в свой домашний рацион без страха перед сложной готовкой. Вместе с шеф-поваром Нурали Мурадовым разбираемся, как ресторанные впечатления помогают переосмыслить домашнюю кухню.

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2026 года, почти каждый россиянин с разной периодичностью ест рыбу, однако, когда дело доходит до ее приготовления дома, люди зачастую сталкиваются с непониманием, что с ней делать. В магазине глаза разбегаются от разнообразия видов, на кухонной доске появляются трудности с разделкой, и готовка превращается из быстрого блюда в квест со звездочкой.

При заказе рыбы в кафе или ресторане все эти сложности снимаются, и человек получает гарантированно вкусное и сытное блюдо без необходимости совершать непростые действия. Всем этим занимаются профессиональные повара, которые знакомы с тонкостями разделки и сочетаемости продуктов. Все, что нужно сделать – это сосредоточиться на вкусе и получить гастрономическое удовольствие. Такие положительные эмоции снижают барьеры, и человек уже проще настроен на домашнюю готовку полезного блюда.

Современные рестораны и кафе радуют разнообразием рыбных позиций в меню, где встречаются как более традиционные форматы приготовления, уха, котлеты или запеченное филе, так и нетривиальные подачи.

Если рисковать не хочется, шеф-повар Нурали Мурадов советует обратить внимание на мурманскую треску в морошке. Этот вид рыбы будет более привычным, но необычное сочетание удивит ваши рецепторы: нежное филе оттеняет легкая кислинка северной ягоды, которая делает вкус более живым.

Интересным может стать тартар из сельди, который соединяется с довольно несочетаемыми на первый взгляд продуктами: солеными огурцами, яблоком и горчицей. Однако такой микс ингредиентов позволяет переосмыслить знакомое.

Те, кто предпочитает уличную еду, могут попробовать необычный вариант в виде шаурмы со скумбрией. Рыба с выраженной текстурой даст более насыщенный вкус и раскроет по-новому любимое многими блюдо. Также повар делится несколькими полезными советами: