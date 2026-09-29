Российские суды заинтересовались цифровыми разработками Ирана

Краснов заявил об интересе России к цифровому правосудию Ирана

Россия изучает опыт Ирана по внедрению современных цифровых решений в работу судов и правоохранительных органов. Об этом председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил на встрече с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом.

Особый интерес, по словам Краснова, представляют иранские программы электронного правосудия и технологические решения, которые используют судебные органы и генеральная прокуратура страны.

«Мы с интересом изучаем и опыт Исламской Республики Иран», — отметил председатель Верховного суда РФ.

Краснов подчеркнул, что развитие новых технологий в судебной и правоохранительной деятельности остается одним из важных направлений работы. В России параллельно создается масштабная государственная информационная система «Цифровое правосудие». Ранее Верховный суд также сообщал о планах расширять цифровизацию судебной системы.

Во время встречи стороны затронули и сотрудничество двух стран в правовой сфере. Краснов отметил, что взаимодействие российских и иранских ведомств развивается на фоне укрепления двусторонних контактов.

По его словам, обмен опытом в области технологий может стать одним из направлений дальнейшего профессионального сотрудничества судебных и правоохранительных структур России и Ирана.

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