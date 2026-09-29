На открытии выставки «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти» руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева заявила, что Советский Союз добивался полного завершения денацификации, однако Нюрнбергский процесс эту задачу до конца не решил.

По словам Малышевой, именно СССР предложил на Нюрнберге такие понятия, как геноцид и культурный геноцид. Однако они не были приняты. Историк подчеркнула, что денацификация так и осталась незавершённой.

Малышева также отметила, что на процессе не был осуждён вермахт — ответственность понесли только СС. По её мнению, это в дальнейшем позволило искажать историю и представлять солдат вермахта «белыми и пушистыми», якобы жертвами войны.

Историк считает, что именно это привело к наступлению новых нарративов с Запада на Россию. Она говорит о попытках украсть у россиян победу и поколебать их мировоззренческую позицию — неприятие нацизма и сохранение понимания подвига дедов и прадедов, освободивших мир от нацизма.

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