Школьники стреляли в директоров: во Франции десятки пострадавших

Министр образования Франции сообщил о ранениях сотрудников школ во время акций

Более десяти сотрудников учебных заведений и несколько учеников получили ранения в ходе массовых протестов старшеклассников во Франции. Об этом заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре на своей странице в социальной сети Х.

Акции прошли более чем у 300 школ по всей стране. Учащиеся выражали недовольство перегруженным расписанием, острой нехваткой педагогов и другими системными проблемами в сфере образования. Протесты продолжаются уже неделю и в ряде случаев перерастали в открытые беспорядки.

Министр осудил применение насилия, отметив, что подобным действиям нет оправдания. Среди пострадавших — сотрудники министерства образования, получившие травмы, в том числе от выстрелов пиротехническими мортирами.

Глава ведомства выделил несколько особо жестоких инцидентов. В департаменте Нор на севере страны был избит преподаватель. В пригороде Парижа (департамент О-де-Сен) директор лицея получил ранение из пусковой установки для фейерверков. В Тулузе жертвами нападений стали сразу несколько работников образовательной сферы.

По данным главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в ходе акций, охвативших почти 180 старших школ, были задержаны более 160 человек.

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