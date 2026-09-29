Синоптик рассказала, каким будет начало зимы в России

Начало зимы будет аномально теплым. Об этом в беседе с aif.ru сообщила ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом она уточнила, что прогнозы могут меняться.

«Точно никто не знает, какой будет зима. Но, по предварительному прогнозу, ноябрь и декабрь прогнозируются с положительной аномальной температурой воздуха», — сообщила Позднякова.

Что касается следующих зимних месяцев, то точного прогноза пока нет. Синоптик пояснила, что долгосрочные метеорологические сводки оправдываются лишь на 65–70%.

Ранее ведущий климатолог Алексей Карнаухов заявил, что влияние Эль-Ниньо может привести к аномально теплой зиме без снежного покрова на территории России. В то же время эксперт предупредил о рисках возникновения засух и масштабных паводков в ряде других регионов мира.

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