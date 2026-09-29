Сразу в 14 районах российского региона разрешили отстрел медведей

В Тюменской области разрешили отстрел медведей в 14 муниципальных округах

В Тюменской области приняли решение о регулировании численности бурого медведя сразу в 14 муниципальных округах. Отстрел животных разрешат как в общедоступных, так и в закрепленных охотничьих угодьях, сообщили в информационном центре правительства региона.

Решения принял Госохотдепартамент Тюменской области. Основанием для таких мер могут стать случаи, когда дикие животные создают угрозу жизни и здоровью людей.

«Приняты решения о регулировании численности бурого медведя [...] на территориях 14 муниципальных округов Тюменской области», — говорится в сообщении.

В Уватском округе ранее зафиксировали не менее 15 случаев появления медведей рядом с людьми. Хищников также замечали в окрестностях Тобольска и примерно в 40 километрах от Тюмени.

Власти уточнили, что дальнейшие решения об отстреле будут приниматься отдельно при наличии предусмотренных законом оснований и поступлении информации о потенциальной угрозе для жителей.

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