Тело Сергея Соседова доставили в Москву

Тело Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву в цинковом гробу

Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова привезли из Якутии в Москву в цинковом гробу. Об этом сообщила его мать Антонина Петровна, чьи слова приводит aif.ru.

Женщина сообщила, что прощание с Соседовым запланировано на 30 сентября в 11:00. Оно пройдет на Троекуровском кладбище.

Ранее она также сообщала, что после прощания критика похоронят на Перепечинском кладбище, рядом с отцом.

23 сентября Сергей Соседов прибыл в Нерюнгри из Благовещенска для участия в финале конкурса, запланированного на 25 сентября. Разместившись в отеле, он планировал отдохнуть. Во второй половине дня, около 16 часов, стало известно, что критик упал на лестнице. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу, где была проведена операция, однако спасти Соседова не удалось.

Ранее экспертиза признала причиной смерти Сергея Соседова последствия травмы.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX