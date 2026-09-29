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Общество 1180

Умер один из создателей основ расшифровки генома Евгений Свердлов

Умер один из создателей основ расшифровки генома Евгений Свердлов

Академик РАН, один из основоположников расшифровки генома человека Евгений Свердлов умер 28 сентября на 88-м году жизни. О смерти ученого сообщил Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Свердлов много лет возглавлял лабораторию структуры и функций генов человека. Он занимался методами изучения генетического материала, исследовал строение и функции генов и развивал основы современной биотехнологии.

Ученый разработал химические методы определения последовательностей ДНК. Эти работы заложили основу для расшифровки геномов, в том числе генома человека.

В 1980-х годах Свердлов участвовал в создании первого отечественного генно-инженерного альфа-интерферона человека. Препарат применялся в клинической практике. Среди других направлений его работы были создание новых лекарств от рака и разработка методов генной терапии опухолей.

Свердлов также руководил геномным центром Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Он был лауреатом Ленинской премии, Государственных премий СССР и России и был награжден рядом государственных наград.

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