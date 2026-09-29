Умер один из создателей основ расшифровки генома Евгений Свердлов

Академик РАН, один из основоположников расшифровки генома человека Евгений Свердлов умер 28 сентября на 88-м году жизни. О смерти ученого сообщил Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Свердлов много лет возглавлял лабораторию структуры и функций генов человека. Он занимался методами изучения генетического материала, исследовал строение и функции генов и развивал основы современной биотехнологии.

Ученый разработал химические методы определения последовательностей ДНК. Эти работы заложили основу для расшифровки геномов, в том числе генома человека.

В 1980-х годах Свердлов участвовал в создании первого отечественного генно-инженерного альфа-интерферона человека. Препарат применялся в клинической практике. Среди других направлений его работы были создание новых лекарств от рака и разработка методов генной терапии опухолей.

Свердлов также руководил геномным центром Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Он был лауреатом Ленинской премии, Государственных премий СССР и России и был награжден рядом государственных наград.

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