Ушел из жизни актер из "Как я встретил вашу маму" и "Безумцев" Деннис Хаскинс

Американский актер Деннис Хаскинс, прославившийся благодаря роли директора Ричарда Белдинга в сериале "Спасенные звонком", умер в возрасте 75 лет. О смерти артиста 29 сентября сообщило издание Page Six.

Причина смерти Хаскинса пока не раскрывается. По данным издания, в последние годы актер боролся с болезнью Паркинсона.

До начала актерской карьеры Хаскинс работал в музыкальной индустрии. Он был менеджером и занимался организацией концертов. На телевидении актер впервые появился в конце 1970-х годов.

Широкую известность ему принес образ директора школы Ричарда Белдинга в ситкоме "Спасенные звонком". Хаскинс также возвращался к этой роли в продолжениях сериала. Позже он снимался в проектах "Безумцы", "Как я встретил вашу маму", "Западное крыло", "Новенькая", "Сумеречная зона" и "Магнум, частный детектив".

Всего за карьеру актер сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. В 2015 году Хаскинс получил степень бакалавра в Университете Теннесси в Чаттануге, завершив обучение спустя несколько десятилетий после поступления.

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