Ущерб школам во Франции достиг миллиона евро из-за бунта учеников

Власти Франции оценили ущерб школам от протестов в один миллион евро

Ущерб старшим школам в Парижском регионе от действий протестующих учеников достиг одного миллиона евро. Об этом сообщила фракция большинства в региональном совете в своем заявлении в социальной сети X.

Ранее глава совета Валери Пекресс называла сумму в 200 тысяч евро, однако повреждения оказались масштабнее. Указанных средств хватит на устранение последствий вандализма в 15 учебных заведениях столичного округа.

Акции продолжаются уже неделю. Школьники требуют снизить учебную нагрузку, сократить переполненность классов и увеличить штат преподавателей. В ряде случаев мирные митинги переросли в беспорядки и погромы.

Ученики заблокировали входы в 60 учреждений, что привело к массовой отмене занятий. В пригороде Парижа Сен-Дени демонстранты даже подожгли вход в один из лицеев.

По официальным данным, в ходе столкновений пострадали 32 человека: 12 детей, 12 сотрудников правоохранительных органов и восемь преподавателей. Накануне аналогичные акции охватили около 180 школ по всей стране. Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщал о задержании более 160 участников беспорядков.

Ранее мы писали: Министр образования Франции сообщил о ранениях сотрудников школ во время акций

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