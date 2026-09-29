В Энергодаре начали выплачивать компенсации пострадавшим от атак ВСУ

Пострадавшие от атак ВСУ в Энергодаре получили более 4 млн рублей

В Энергодаре начались компенсационные выплаты жителям, пострадавшим от атак ВСУ. Первую помощь получили 13 человек. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. Он написал об этом в “Максе”.

По его словам, выплаты произведены за причинённый ущерб, ранения и в связи с гибелью близких. Согласно первым утверждённым протоколам, помощь получили 13 человек. Общая сумма составила 4 089 000 рублей.

Дополнительно предусмотрено 611 тысяч рублей на уплату налогов. Городской бюджет на эти выплаты не расходовался.

Ранее в Энергодаре уже фиксировались атаки украинских дронов на гражданские объекты. В частности, беспилотник ударил по работающему кафе «Вай Нот» на улице Набережной. Позже два БПЛА атаковали территорию недействующей школы № 3, где повредили припаркованные автомобили. Ещё 4 сентября ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в городе.