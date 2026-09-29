В Москве назвали сроки запуска отопления в жилых домах

Отопление в московских домах могут включить в начале октября

Отопление в жилых домах Москвы может появиться уже в первую неделю октября. Такой срок ожидают в диспетчерских службах столицы на фоне заметного похолодания, пишет ТАСС.

Окончательное решение о начале отопительного сезона принимает мэрия Москвы. После соответствующего распоряжения специалисты начинают поэтапно подключать здания к теплоснабжению.

В первую очередь тепло традиционно подают в больницы, школы и детские сады. Следующими подключают жилые дома, а предприятия получают отопление на завершающем этапе.

«В предыдущие годы не было включения отопления позже 5 октября», — отметили в одной из столичных диспетчерских служб.

По федеральным правилам отопительный сезон должен начаться, если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не превышает +8 градусов. При устойчивом похолодании городские власти могут принять решение о запуске системы и раньше.

В мэрии Москвы сообщили, что вопрос о возможном включении отопления планируют рассмотреть 29 сентября на заседании президиума правительства города.

К новому сезону столица уже подготовила более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Проверку и подготовку также прошли 13 ТЭЦ и более 22 тыс. тепловых пунктов.

Поводом для обсуждения запуска отопления стало похолодание. Ночь на 29 сентября стала в Москве самой холодной с начала осени: на метеостанции ВДНХ температура опустилась до +4,8 градуса.

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