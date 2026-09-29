В ООН поставили временный памятник тайской принцессе: икона для осужденных

Как стало известно «МК», такой монумент появился впервые за всю историю существования Конгресса ООН. И связано это с тем, что принцессу Таиланда считают образцом человечности, а её заслуги признают во всём мире. Принцесса занималась поддержкой женщин-заключенных, особенно беременных и матерей, воспитывающих детей во время отбывания наказания. Она была своего рода иконой для международных программ по гуманному обращению с осужденными женщинами. Ее авторству принадлежит правилам по обращению с женщинами за решеткой, которые многие страны взяли на вооружение. В частности, в этих правилах она описывала уязвимость женщин, находящихся в заключении, с учетом особой физиологии. Результатом ее работы стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году так называемых бангкокских правил - специальных правил по обращению между женщинами и заключенными, которые в конечном счете внедрили во многих странах мира. Любопытно, что на конгресс ООН также привезли портреты принцессы Па, сделанные руками заключенных женщин со всего мира в знак благодарности за помощь и поддержку. Принцесса скончалась в возрасте 47 лет 11 июня 2026 года. И ее уход стал настоящей трагедией для мировой тюремной системы.

Фото: криминолог Данила Сергеев