В России обнаружили рекордный выводок малышей манула в дикой природе

Впервые в дикой природе России на видео зафиксировано семь котят манула в одном выводке. Эти кадры сделаны с помощью автоматической камеры в заповеднике «Убсунурская котловина» в Республике Тыва. Съёмка проводилась в рамках проекта по изучению и защите популяции манула в России.

Старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и координатор проекта Хосе Антонио Эрнандес-Бланко отметил, что обычно самка манула рожает 3–4 котят, а выводки из 5–6 детёнышей встречаются довольно часто. «Однако появление семи котят в дикой природе — явление исключительное и редкое. До этого в нашей стране не было зафиксировано ни одного случая рождения семи котят манула. В то же время в неволе, например, в Новосибирском зоопарке, самка манула приносила до девяти котят», - пояснил Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

На видео котятам не более трёх месяцев. Камера была установлена рядом с логовом, скрытым в расщелине скалы. На кадрах видно, как котята активно играют друг с другом, заглядывают в объектив камеры, а один из них даже приносит добычу. Самка манула самостоятельно воспитывает малышей, и, судя по их внешнему виду, она успешно справляется со своими обязанностями.

«Факт появления семи котят манула в нашем заповеднике — уникальное событие для России. Теперь мы будем особенно внимательно следить за этим участком и защищать его. Мы планируем установить круглогодичное наблюдение, чтобы отследить судьбу котят», — говорит директор заповедник Диинмей Балбан-оол.

Эксперты Института проблем экологии и эволюции РАН считают, что численность манула напрямую связана с количеством доступной пищи. В России манул питается мелкими млекопитающими, такими как пищухи и грызуны. Большое количество котят свидетельствует о достатке пищи для семейства. Однако резкое сокращение численности добычи, вызванное эпидемиями или изменениями климата, может привести к значительному снижению популяции манула.

В отличие от таких редких видов, как снежный барс, амурский тигр и дальневосточный леопард, для манула в России нет официальной стратегии сохранения или централизованной программы мониторинга. В связи с этим данных для эффективной оценки состояния и динамики численности вида недостаточно. Требуются дополнительные исследования и регулярное наблюдение.