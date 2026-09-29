В России предложили втрое повысить взыскания за одно нарушение

МВД России предложило более чем втрое увеличить денежные взыскания за невыполнение обязанностей поручителя в рамках уголовного судопроизводства. Соответствующие изменения содержатся в подготовленном ведомством законопроекте.

Сейчас максимальная сумма взыскания в подобных случаях составляет 10 тыс. рублей. МВД предлагает повысить ее до 33 тыс. рублей. Одновременно денежное взыскание за неисполнение процессуальных обязанностей участниками уголовного процесса планируется увеличить с 2,5 тыс. до 8 тыс. рублей.

«Законопроектом предлагается увеличить суммы денежного взыскания [...] с 10 000 рублей до 33 000 рублей», — говорится в пояснительной записке.

В ведомстве считают, что действующие суммы уже не обеспечивают необходимого профилактического эффекта и недостаточно мотивируют поручителей соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе обеспечивать явку подозреваемого или обвиняемого к следователю и в суд.

Изменения затронут нормы УПК, регулирующие личное поручительство, присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, а также ответственность за нарушение процессуальных обязанностей и порядка в судебном заседании.

Одной из причин пересмотра сумм в МВД назвали инфляцию. В пояснительной записке отмечается, что с 2008 по 2025 год покупательная способность действующих размеров взысканий существенно снизилась.

По замыслу ведомства, повышение сумм должно сделать ответственность более соразмерной и стимулировать граждан внимательнее оценивать последствия, прежде чем брать на себя обязанности поручителя.

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