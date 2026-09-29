В России усилили проверки после роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба продолжает проверять цепочки поставок топлива и работу участников рынка на фоне контроля за динамикой цен. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В кабмине отметили, что ФАС уже представила результаты работы по отдельным участникам топливного рынка. Проверочные мероприятия при этом продолжаются.

«Продолжаются проверки товаропроводящих цепочек и реализация мер по предотвращению необоснованного роста цен», — говорится в сообщении правительства.

Основная задача предпринимаемых мер — выявлять причины возможного завышения стоимости топлива и не допускать необоснованного увеличения цен на рынке.

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