В российском городе назвали сумму выплат после повреждения жилых домов

Жителям пострадавших при атаке домов в Ульяновске выплатят по 78 тысяч рублей

Жители Ульяновска, чье имущество было частично повреждено во время атаки беспилотников 25 сентября, смогут получить федеральную выплату. Ее размер составит 78 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщили в пресс-службе администрации города.

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Анна Тверскова пояснила, что такая помощь предусмотрена законодательством для случаев чрезвычайных ситуаций и терактов. Размер ущерба специалисты органов соцзащиты будут определять отдельно для каждой семьи.

«Каждый член семьи при частичном повреждении имущества получит 78 тыс. рублей», — сообщила Тверскова.

Помимо федеральной выплаты, жителям намерены предоставить адресную поддержку из бюджета региона. Она должна покрыть те повреждения и расходы, которые не войдут в федеральную компенсацию.

При определении дополнительной помощи власти будут учитывать общую сумму нанесенного ущерба. Кроме того, к поддержке пострадавших готовы подключиться представители бизнеса и благотворители, для этого организован сбор средств.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что из муниципального бюджета каждой пострадавшей семье выделят по 20 тыс. рублей на первоочередные нужды. Специалисты также индивидуально оценивают ситуацию каждой семьи и необходимый объем поддержки.

В результате атаки беспилотников на Ульяновск пострадали 17 человек, среди них трое детей. Шесть человек были госпитализированы. Повреждения получили промышленный объект, жилые дома и контактная сеть трамваев в северной части города. Движение трамваев впоследствии восстановили.