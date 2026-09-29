В Волгоградской области тело студентки нашли в холодильнике, а орловские врачи спасли мужчину после выпитой настойки мухомора: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.

В Ярославской области три женщины сушили штаны у Вечного огня. Они совершали около мемориала непристойные действия. Суд назначил часы обязательных работ.

Тело студентки нашли в холодильнике в Волгоградской области. Следователи начали проверку всех обстоятельств преступления и личности погибшей.

Жительница Алтайского края украла 96 роз с кладбища. На воровство женщина пошла ради снимка для социальных сетей.

Орловские врачи спасли мужчину после настойки мухомора. Таким способом он пытался побороть алкогольную зависимость.

В Ярославской области при пожаре на складе пиротехники погибли 14 человек. Возгоранию предшествовал взрыв. Длительное время была слышна вторичная детонация пиротехники.

Три девушки погибли в массовом ДТП в Красноярске. Три девушки погибли в массовом ДТП в Красноярске. Причина катастрофы — выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Еще один мужчина получил травмы и был экстренно госпитализирован.

Челябинец насмерть забил мачеху табуреткой из-за наследства. Женщине подсудимого принадлежал частный дом. Мужчина нанес мачехе не менее 17 ударов и скрылся.

В Дагестане зарегистрировали 108 долгожителей старше 100 лет. Среди них 92 женщины и 16 мужчин. Самая взрослая — Селми Магамедаева из Махачкалы, ей исполнилось 116 лет.

В Хабаровске мужчина убил соседа из самодельного оружия после ссорыВ Хабаровске мужчина убил соседа из самодельного оружия после ссоры. Обвиняемый выстрелил погибшему в грудь и покинул место преступления.

Охотник в Забайкалье принял человека за медведя и застрелил его. Охотник в Забайкалье принял человека за медведя и застрелил его. Мужчина заметил массивную фигуру в кустах и произвел выстрел. Охотник сам пришел с полицию с повинной.