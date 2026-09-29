Ведяхин: ИИ может ускорить развитие стартапа в разы

Искусственный интеллект меняет не только технологии, которыми пользуются стартапы, но и саму модель предпринимательства. Теперь для запуска проекта создателю идеи не всегда требуется сразу собирать полноценную команду: часть функций могут взять на себя ИИ-агенты. Об этом на Московском стартап-саммите рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В 16 раз можно ускорить развитие стартапа за счет технологий искусственного интеллекта и за счет нашей модели GigaChat», — заявил Ведяхин.

Традиционная схема запуска стартапа, напомнил он, предполагала, что предприниматель сначала должен найти единомышленников и специалистов, собрать команду, вместе с ней создать минимальную версию продукта, а затем вывести ее на рынок и проверить реакцию покупателей. Развитие ИИ постепенно меняет эту последовательность.

По его словам, сегодня каждый третий технологический предприниматель является соло-предпринимателем. Формально такой человек работает один, однако фактически вокруг него может существовать «виртуальная команда» из инструментов и агентов на базе искусственного интеллекта. Они способны брать на себя самые разные функции: помогать с маркетингом и финансами, анализировать информацию и писать программный код. В результате предпринимателю уже не обязательно на первом этапе создавать многочисленную команду для проверки собственной идеи.

Благодаря этому существенно сокращается время создания MVP — минимально жизнеспособной версии продукта, которую можно показать потенциальной аудитории и использовать для проверки бизнес-гипотезы. Причем и первые испытания продукта теперь могут проходить не только на реальных потребителях.

«Тестировать его сначала можно тоже на виртуальных пользователях», — отметил первый зампред Сбера.

Таким образом, искусственный интеллект сокращает сразу несколько наиболее затратных для начинающего бизнеса этапов. Ведяхин связывает увеличение скорости разработки в конечном счете и с большей удовлетворенностью потребителей.

Отдельной темой стала роль регионов в развитии технологического предпринимательства. В России сегодня насчитывается около семи тысяч региональных стартапов, а создаваемый ими совокупный продукт составляет примерно один триллион рублей. Стартапы растут примерно в четыре раза быстрее обычных малых предприятий.

Ведяхин подчеркнул, что для развития таких компаний особенно важна региональная инфраструктура. Речь идет о технопарках, инвестициях и других инструментах поддержки, которые позволяют предпринимателям создавать проекты, не уезжая в крупнейшие технологические центры страны.

При этом направления развития стартапов заметно различаются от региона к региону. Так, в Якутии появились проекты в области компьютерных игр и анимации, сумевшие выйти далеко за пределы локального рынка. Для Пермского края, напротив, характерны разработки, связанные с промышленностью и решением конкретных задач крупных предприятий.

По его словам, в следующем году Сбер рассматривает возможность создания региональных площадок стартап-саммита. Их задача — дать местным технологическим предпринимателям дополнительные возможности для развития непосредственно в своих регионах.

В результате две тенденции фактически сходятся в одной точке: технологии снижают порог входа в предпринимательство, а развитие региональной инфраструктуры позволяет запускать технологические компании далеко за пределами Москвы. ИИ в этой модели становится уже не отдельным инструментом стартапа, а частью его команды с самого первого дня.