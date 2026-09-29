Врачи рассказали, какая рыба опасна для детей

У двухлетнего ребенка в Китае выявили повышенное содержание ртути в крови после того, как родители около восьми месяцев регулярно давали ему так называемую "детскую треску". Об этом пишет Sohu. Ребенок ел продукт из антарктической клыкастой рыбы два-три раза в неделю, всего около 110 граммов. 23 сентября анализ показал 27,87 мкг ртути на литр при норме менее 10 мкг/л, после чего ребенка госпитализировали.

Врачи отделения клинического питания одной из крупных больниц провинции Гуандун предупредили, что маленьким детям не стоит часто давать крупную хищную рыбу. В эту категорию специалисты относят, в частности, тунца, рыбу-меч и некоторые виды трески. В таких рыбах может накапливаться метилртуть, которая особенно опасна для детей из-за воздействия на развивающуюся нервную систему.

Медики объяснили, что концентрация метилртути выше у крупных хищников, поскольку они находятся на вершине пищевой цепи и питаются другой рыбой. Риск возрастает, если один и тот же вид регулярно появляется в рационе на протяжении длительного времени. При этом повышенный уровень ртути в крови сам по себе еще не доказывает, что источником вещества стала именно рыба.

Специалисты также подчеркнули, что полностью исключать рыбу из детского рациона не нужно.

Врачи советуют родителям разнообразить меню и чаще выбирать виды рыбы с низким содержанием ртути, а не регулярно кормить ребенка одним и тем же крупным хищным видом.

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