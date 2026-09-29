«Выпустить пар» не работает: учёные раскрыли правильный способ укрощения гнева

Метаанализ 154 исследований с участием более 10 тысяч респондентов опровергает теорию катарсиса: выражение гнева не помогает от него избавиться, а в некоторых случаях даже усиливает его. Исследователи из США выяснили, что гнев снижают практики, уменьшающие физиологическое возбуждение. К ним относятся глубокое дыхание, медитация, йога и даже простой тайм-аут.

Общепринято считать, что выражение гнева помогает от него избавиться. Однако метааналитический обзор это опровергает. Исследователи из Университета штата Огайо проанализировали 154 исследования и обнаружили мало доказательств того, что выплескивание эмоций помогает. В некоторых случаях это может даже усилить гнев.

«Я думаю, что действительно важно развеять миф о том, что если вы злитесь, вам следует выпустить пар, — пояснил специалист по коммуникациям Брэд Бушман. — Возможно, выход из гнева и кажется хорошей идеей, но нет ни малейшего научного доказательства в поддержку теории катарсиса».

Исследование показывает, что многие пытаются избавиться от гнева с помощью физических нагрузок, которые могут принести пользу здоровью, но не улучшить настроение в данный момент. В рассмотренных исследованиях приняли участие 10 189 человек разных возрастов, полов, культур и этнических групп. Результаты показывают, что ключ к обузданию гнева — снижение физиологического возбуждения, вызванного самим гневом или полезной физической активностью.

«Чтобы уменьшить гнев, лучше заниматься деятельностью, снижающей уровень возбуждения, — считает Бушман. — Вопреки распространённому мнению, даже пробежка не является эффективной стратегией, поскольку она повышает уровень возбуждения и в итоге приводит к обратным результатам».

По словам автора исследования Софи Кьервик, она хотела развенчать теорию о том, что выражение гнева — это способ справиться с ним. Команда разработала обзор на основе двухфакторной теории Шахтера-Зингера, которая описывает гнев как явление из двух частей — физиологического и когнитивного компонентов. По словам Кьервика и Бушмана, предыдущие исследования часто сосредотачивались на когнитивном аспекте, например, на том, как когнитивно-поведенческая терапия помогает скорректировать ментальные значения, лежащие в основе гнева. Это может сработать, но обзор проливает свет на альтернативный способ избавления от ярости.

«Было действительно интересно убедиться, что постепенное расслабление мышц и просто релаксация могут быть столь же эффективными, как осознанность и медитация, — подчеркивает Кьервик. — А йога, которая может быть более возбуждающей, чем медитация, по-прежнему является способом успокоения и концентрации на дыхании, что оказывает аналогичный эффект на уменьшение гнева».

Вместо того чтобы пытаться выплеснуть гнев, исследователи рекомендуют ослабить его, уменьшив возбуждение: тактика успокоения, которая помогает снять стресс, может также лишить гнев физиологической подпитки. Исследование показало, что большинство видов деятельности, повышающих возбуждение, не уменьшают гнев, а некоторые усиливают его, в частности бег трусцой. Спорт с мячом и другие упражнения, включающие игру, снижают физиологическое возбуждение, что позволяет предположить: физические нагрузки полезнее для снижения гнева, если они приносят удовольствие.

«Некоторые физические нагрузки, повышающие возбуждение, могут быть полезны для сердца, но они определённо не лучший способ уменьшить гнев, — сказал Бушман. — Это действительно битва, потому что разгневанные люди хотят дать выход злости, но наше исследование показывает, что любое приятное чувство, которое мы испытываем, давая выход агрессии, на самом деле усиливает её».