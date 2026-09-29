Выяснилось, при каких условиях антипригарные сковородки становятся токсичными

За последнюю неделю россиян захлестнул вал перепостов в социальных сетях: оказывается, тефлоновые сковородки вредны для здоровья, особенно когда уже прослужили несколько лет. И не просто вредны, а канцерогенны, так что, если в хозяйстве есть старые сковородки с антипригарным покрытием, их надо немедленно отправить на помойку. Какие реальные факты лежат в основе этих слухов, а главное, кто распускает по Сети подобный «фольклор», выяснял «МК».

- Я пришла вечером с работы и увидела, что моя мама выбросила половину имевшихся в доме сковородок, - рассказывает 40-летняя Светлана, жительница района Текстильщики. — При этом мама, разумеется, в полном здравии, в том числе интеллектуально. Начали выяснять, откуда ветер дует. Оказалось, что ей пришел перепост от одной из подруг с вот такой информацией: что готовить на старых антипригарных сковородках смертельно опасно. Раньше мы считали, что просто неудобно, — к потертому покрытию все пригорает, — а теперь оказывается, что еще и опасно.

Похожий текст о вреде старого «тефлона» передается и традиционными способами — из уст в уста, сообщили корреспонденту «МК» москвичи, живущие в разных районах. В последние месяцы и даже недели нечто подобное (о канцерогенах, выделяющихся от старых антипригарных сковородок) обсуждали в родительских сообществах, церковных приходах и просто на работе — там, где есть женские коллективы, обсуждающие такие темы. Содержание текста варьируется, как и должно быть в фольклоре, но главные «маячки» — упоминание об «ограниченном сроке годности» такой посуды, о канцерогенности — неизменно присутствуют.

Если попытаться выяснить, что лежит в основе текста, распространяемого явно фольклорными путями, то получается, что доля правды в нем присутствует. Действительно, есть вещества, напрямую связанные с тефлоновыми сковородками и при этом признанные канцерогенными. В первую очередь это перфтороктановая кислота (PFOA) и перфтороктансульфонат (PFOS) – которые не присутствуют напрямую в антипригарных покрытиях, но участвуют в техпроцессе производства таких сковородок. Вред этих соединений давно признан, и, как сообщает Роскачество со ссылкой на своих коллег из Датского ветеринарного и продовольственного управления, современная тефлоновая посуда производится уже по другому процессу, без выделения PFOA и PFOS.

В состоянии «покоя» антипригарная посуда безопасна, утверждают в ведомстве. Однако токсичные вещества могут выделяться в воздух при нагревании из трещин и других повреждений покрытия. Трещины же, в свою очередь, возникают не только от грубого обращения с сковородкой (например, использования вилки или металлической лопатки), но и при перегреве свыше примерно 250 градусов.

«В бытовых условиях сложно достичь подобной температуры, и микрочастицы не вступают в соединение с пищей, - отмечают в Роскачестве. - Но при еще большей температуре 399 °C тефлон или его аналоги быстро разлагаются и выделяют много ядовитых паров. Для отравления тефлоном нужно дышать его парами 4–10 часов».

Иными словами, зерно истины в распространяемом тексте о старых сковородках — есть: чем старше посуда, тем больше вероятность, что ее покрытие так или иначе повреждено, хотя бы микротрещинами. А уж если сковородка была перегрета — например, забыта на конфорке — тем более. Кстати, правила по эксплуатации, как правило, советуют еще и не хранить сковородки стопкой — чтобы они не терлись друг о друга нежным тефлоновым слоем.

Характерно, однако, что чаще всего говорят именно о календарном возрасте, а не об износе сковородок. Так и хочется предположить, что слух этот — в основе своей почти правдивый — поддерживается теми, кто хотел бы нарастить сбыт новой кухонной утвари взамен «просроченной».

- Сковородки действительно начали покупать чуть больше, спрос оживился, - рассказал «МК» продавец-консультант сетевого гипермаркета бытовой техники, торгующего в том числе кухонной посудой. — Но покупают сейчас чаще всего не обычные тефлоновые сковородки, тем более что они стали дороже, а чугунные или с керамическим покрытием. Это уже новое поколение посуды, и кажется, что классический тефлон просто вымирает.

Так что если волну перепостов действительно запустили когда-то маркетологи, то еще не факт, что «тефлоновые»: вполне возможно, что вдохновителями текстов о канцерогенности старых сковородок стали пиарщики «святого чугуния» - кстати, эти старомодные и тяжелые изделия сейчас более чем модны, именно на них рекомендуется готовить стейки и другую гастрономическую «жареху». Ну, или здесь вовсе нет ничьего заказа — просто страшилка, когда-то попавшая в Сеть, зажила своей жизнью. А потребители — люди вполне рациональные, когда речь заходит о таких прозаических предметах — сделали вывод: зачем брать «планово устаревающие» вещи, если можно взять «вечные»? Ведь сковорода — это такая штука, которая по всем понятиям должна служить очень долго.