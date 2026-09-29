За безответственность подозреваемых и обвиняемых придется платить больше

Поднять планку финансового наказания для граждан, которые взяли под поруку подозреваемых или обвиняемых в нарушении закона, а заодно и за нарушение порядка в суде решили в Министерстве внутренних дел. В главном полицейском ведомстве пришли к выводу, что ныне действующие штрафы недостаточно хорошо стимулируют поручителей к исполнению взятых на себя обязательств, а самих подозреваемых и обвиняемых — к соблюдению порядка.

Напомним, поручительство — одна из самых мягких мер пресечения. Самая строгая — заключение под стражу, то есть отправка в следственный изолятор. Если подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления признается судом неопасным для окружающим, не стремящимся скрыться от правосудия или повлиять на участников судебного процесса, то его могут выпустить под денежный залог, подписку о невыезде или под поручительство заслуживающих доверие лиц. Решение об избрании меры пресечения принимает суд.

Действующий сегодня норматив выплаты за нарушение подследственным предписаний суда предполагает штраф с поручителя в размере 10 тыс. рублей. Он был установлен в 2008 году. В МВД, проанализировав данные Росстата, подсчитали, насколько за прошедшие годы выросла инфляция, и пришли к выводу, что размер платы за неисполнение обязанностей поручителя следует изменить. В случае принятия разработанного министерством документа за нарушение подследственным правил, установленных судом, поручителям придется платить не 10, а 33 тыс. рублей. Кроме того, планируется увеличить размер платы за неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, а также за нарушение ими порядка в судебном заседании. Сейчас за это платят 2,5 тыс. рублей, будут - 8 тыс. рублей.