За безответственность подозреваемых и обвиняемых придется платить больше

Напомним, поручительство — одна из самых мягких мер пресечения. Самая строгая — заключение под стражу, то есть отправка в следственный изолятор. Если подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления признается судом неопасным для окружающим, не стремящимся скрыться от правосудия или повлиять на участников судебного процесса, то его могут выпустить под денежный залог, подписку о невыезде или под поручительство заслуживающих доверие лиц. Решение об избрании меры пресечения принимает суд.
Действующий сегодня норматив выплаты за нарушение подследственным предписаний суда предполагает штраф с поручителя в размере 10 тыс. рублей. Он был установлен в 2008 году. В МВД, проанализировав данные Росстата, подсчитали, насколько за прошедшие годы выросла инфляция, и пришли к выводу, что размер платы за неисполнение обязанностей поручителя следует изменить. В случае принятия разработанного министерством документа за нарушение подследственным правил, установленных судом, поручителям придется платить не 10, а 33 тыс. рублей. Кроме того, планируется увеличить размер платы за неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, а также за нарушение ими порядка в судебном заседании. Сейчас за это платят 2,5 тыс. рублей, будут - 8 тыс. рублей.