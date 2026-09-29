Зарплата в религиозных организациях будет не меньше МРОТ

Закон о социальном партнерстве, в частности, устанавливает правила выплаты заработной платы. В соответствии с ним организации города Москвы, которые по каким-либо причинам не могут платить минимальную зарплату, определенную Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве, должны представить мотивированный отказ присоединиться к этому документу. Этот документ подписывается Трехсторонней комиссией, в состав которой входят представители профсоюзов, бизнес-сообщества и органов власти столицы. Последнее такое соглашение было подписано 11 декабря 2025 года мэром столицы Сергеем Собяниным, председателем Московской федерации профсоюзов Юрием Павловым и главой Московской федерации промышленников и предпринимателей Еленой Паниной. В соответствии с ним с 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в городе Москве составляет 39,73 тыс. рублей.

В законе о социальном партнерстве указано, что если организация не представила мотивированного отказа от соблюдения условий Соглашения, то его действие распространяется на работников автоматически. До сих пор это правило не распространялось на религиозные организации. Всего в Москве их насчитывается 1155, из которых 611 входят в состав Русской Православной Церкви. Теперь и они должны будут либо платить работникам столичную минималку либо обоснованно пояснить, почему не планируют этого делать.