Жена Natan высказалась о рождении третьго ребенка

Жена Natan призналась, что пока не готова становиться мамой в третий раз

Анастасия Швецова, супруга певца Natan, в беседе с Super прокомментировала возможность рождения третьего ребенка.

«Пока я не готова к этому, я лично не думаю об этом», — призналась Анастасия.

В свою очередь Natan порассуждал о том, что поддерживает их отношения. Помолчав в раздумьях, он позволил жене ответить за себя: «Постоянная работа над собой». Артист со смехом добавил: «А еще еда…» — и пара рассмеялась.

Супруги также признались, что к психологу больше не обращаются — предпочитают самостоятельно учиться слышать друг друга. Отвечая на вопрос о том, как они радуют один другого, певец ответил без затей: «Мне, например, иногда хватает, что я прихожу после рабочего дня, а уже накрыто, уже меня ждут, есть теплый чай — и вот этого хватает».

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