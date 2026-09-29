Жители российского города пожаловались на химический запах

В Омске второй день подряд фиксируют превышение загрязняющих веществ в воздухе

В Омске второй день подряд регистрируют превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в атмосфере. Новые данные опубликованы Обь-Иртышским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

28 сентября превышение предельно допустимой концентрации выявили в Советском и Центральном округах города. По данным ведомства, показатели оказались выше нормы в два-четыре раза.

Одновременно жители Омска сообщали в социальных сетях о появлении химического запаха.

Какие именно вещества превысили допустимые значения 28 сентября, в УГМС не уточнили. Днем ранее загрязнение воздуха фиксировали в Кировском округе.

В августовской сводке управление сообщало о повышенном содержании в омском воздухе диоксида и оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода и изопропилбензола. Общий уровень загрязнения тогда оценивался как повышенный.

Контроль за выбросами во время неблагоприятных метеорологических условий в Омской области был усилен в марте 2026 года. Соответствующие полномочия возложили на региональное Минприроды. В прокуратуре отмечали, что именно в такие периоды фиксируется большинство случаев загрязнения воздуха.

По итогам зимы Омская область заняла 74-е место из 83 в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль».

Врач рассказал, почему осень — самое трудное время для детей с бронхиальной астмой

Переезд из бедного района в обеспеченный связали со снижением риска диабета