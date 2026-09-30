Аэрофлот и Газпром нефть договорились развивать рынок устойчивого авиатоплива

Аэрофлот и Газпром нефть намерены совместно работать над производством и использованием устойчивого авиационного топлива в России, отмечается в сообщении пресс-службы авиаперевозчика. Соответствующее соглашение компании подписали на Международном авиатопливном форуме RuCORS в Санкт-Петербурге.

Основные направления работы - развитие производства авиационного топлива с пониженным углеродным следом, а также создание системы его сертификации и учета в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В рамках проекта компании намерены подготовить комплексное решение для соответствия российской авиации международным экологическим требованиям и работы на зарубежных рынках.

Также компании совместно проработают ресурсно-экономическую модель производства и применения устойчивого топлива по всей цепочке. Отдельно стороны рассмотрят возможные механизмы государственной поддержки для создания в России промышленных мощностей по выпуску низкоуглеродного авиационного топлива.

Кроме того, планируется провести пилотные заправки устойчивым топливом.

«Внедрение новых видов авиатоплива - это долгосрочный процесс, к которому авиакомпаниям важно готовиться заранее. Для Аэрофлота важно понимать, каким будет такое топливо, когда оно станет доступно и как его применение будет сочетаться с нашей маршрутной сетью. Подписанное соглашение позволит нам вместе с Газпром нефтью сформировать основу для такого планирования и определить перспективы использования SAF и LCAF в российских авиаперевозках», - сказал директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития Аэрофлота Виктор Кузьмин.

«Сегодня для развития устойчивого авиатоплива важно перейти от отдельных технологических проектов к формированию полноценного рынка», - отметил директор коммерческого департамента Газпром нефти Леван Кадагидзе.