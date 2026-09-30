Антон Макаренко, Лев Толстой и День учителя: как вывести образование из электронной клетки

В октябре много праздников, но вряд ли ошибусь, если назову одним из важнейших Всемирный день учителя, который отмечается ежегодно 5 октября более чем в 100 государствах мира. И Россия — в их числе.

Не буду говорить за весь мир, но для российских педагогов это не просто красный день календаря, а подлинные именины сердца. В этот день их по традиции одаривают цветами, школьники дают праздничный концерт. А после того как ученики покинут школу, учителя поднимают бокалы с шампанским и провозглашают тосты друг за друга и свой нелегкий труд. В прошлом году одна пожилая учительница глубокомысленно произнесла: «Всему на свете надо учить. Следовательно, наша профессия древнее самых древних».

Кстати, о традициях. Их, я считаю, в сфере образования нельзя нарушать. Замечательный советский педагог Антон Семенович Макаренко писал о том, что традиции — вещь скоропортящаяся. Один раз не повторишь — и пиши пропало. У него самого в трудовой колонии для беспризорников имени Максима Горького существовали традиции, которые соблюдались неукоснительно. В основе его системы лежала целесообразная организация коллективной жизни ребят со сломанными судьбами. В частности, правила и распорядок жизни не были навязаны сверху, но разрабатывались вместе с воспитанниками, высшим органом колонии стал совет командиров, чьи решения были обязательны для всех, включая педагогов и администраторов.

Но Макаренко фундаментально разошелся во взглядах с Надеждой Крупской по поводу принуждения и наказаний: он считал их необходимыми методами воспитания, а она настаивала на идее полного отказа от них, потому что страх наказания воспитывает в ребенке раба. Выступая в 1928 году на VIII съезде ВЛКСМ, Крупская хлестко назвала колонию имени Горького «рабской и крепостнической школой». В результате вместо получения заслуженных наград Антону Семеновичу в 1928 году пришлось переводиться в другое место — тоже в качестве начальника трудовой коммуны, но подчиненной уже не Народному комиссариату просвещения, а Государственному политическому управлению при НКВД (ГПУ). Это была детская трудовая коммуна имени Дзержинского.

За что ему и прилетело в годы перестройки и гласности. Из иконы советской педагогики он превратился в основоположника тоталитарной сталинской системы перековки личности. Его блистательную «Педагогическую поэму» сегодня почти не читают. К нашему стыду, полное собрание сочинений Антона Семеновича издано только в Германии.

Современные педагоги, конечно, работают в совершенно иных условиях, чем те, в которых выполнял свою образовательно-воспитательную миссию Макаренко. Вне зависимости от того, гуманитарии они, технари или естественники, все современные учителя чувствуют себя свободно в информационном поле, используют в работе искусственный интеллект и нейросети. Словом, они обеспечивают качественное всеобщее обязательное образование, против которого, к слову, выступал Лев Николаевич Толстой.

Возможно, для кого-то это станет откровением. Как же так — титан мысли против всеобщего образования народа?!

Все мы в школе в советское время изучали статью Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Между тем Ильич совершил грубую синтаксическую ошибку, поставив запятую перед словом «как». В данном случае запятая не ставится, ибо «как» употребляется в выражениях с союзом, указывающим на равенство или отождествление. Но как писал А.Галич: «Мы марксистскую истину пестовали. Даже точкою в строчке не брезговали». Поправлять вождя было запрещено и опасно.

Впрочем, оставим в стороне синтаксис. Непонятной остается позиция Л.Н.Толстого, выступавшего против всеобщего обязательного принудительного образования. Откуда этот обскурантизм у выдающегося писателя?

В сжатом виде его аргументы выглядят следующим образом. Все педагогические философские теории имеют целью и задачей воспитать нравственного человека. Но ни одна теория не дает ответа на вопрос: чему и как учить народ? Всякое ученье должно быть ответом на вопросы, возбуждаемые жизнью. Но между тем школа такие вопросы игнорирует. В казенной школе ребенок не имеет права открыть рот, даже для того, чтобы попроситься на двор. Потому школа одуряюще влияет на ребенка, искажая его умственные силы. Потому школа, учрежденная свыше и насильственно, не пастырь для стада, а стадо для пастыря. Она эксплуатирует лишь страх, напряжение, память и внимание. А должна развивать высшие способности: воображение, творчество и сообразительность.

Как видим, Лев Николаевич восставал не против обязательного образования народа, а против казенной школы. Примечательно, что во всех странах, где вводилось всеобщее образование, государства действовали из благородных побуждений. В самом деле, как иначе обеспечить благосостояние нации и продвижение по пути прогресса?!

Но, как истинный гений, Толстой смотрел на образование глубже и перспективнее. От теории он перешел к практике, создав яснополянскую школу, где на деле реализовывал свои педагогические подходы.

Яснополянская школа была открыта в 1859 году, а закрыта по повелению властей в 1862 году. Причиной закрытия послужил донос о том, что якобы в школе организована подпольная типография. Как это по-нашенски — ликвидировать частную инициативу на основании ложного политического доноса. Вновь яснополянская школа открыла двери только в 1928 году и работает по сей день. Первым директором стала дочь писателя Александра Львовна.

Как же далеко в будущее смотрел наш классик. Сегодня его пророчество как никогда актуально. Оставим в стороне авторитарные режимы, стремящиеся при помощи образования держать под неусыпным контролем своих подданных.

В условиях информационной революции даже четвероклассники сегодня учатся работать с искусственным интеллектом и нейросетями. Работа с искусственным интеллектом существенно облегчает труд педагога, выполняя за него рутинные функции ежедневной проверки домашних заданий учащихся.

Но каждая медаль имеет две стороны. Его величество прогресс ужесточил тотальный контроль. Электронный менеджмент образования, выстроенный на основе стандартизации, ужесточил систему контроля за деятельностью учителя. Стандартизированы учебные планы, количество часов, отводимых на каждую тему (к примеру, четыре часа на «Войну и мир» и четыре часа на изучение дождевого червя). Шаг вправо или влево из электронной клетки