Авиасообщение между Кунаширом и Шикотаном восстановят в октябре

Вертолетное сообщение между Кунаширом и Шикотаном возобновят в октябре

Авиасообщение между курильскими островами Кунашир и Шикотан, прерванное в начале сентября, планируют восстановить в октябре. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам главы региона, вертолет сейчас проходит техническое обслуживание и в ближайшее время должен вернуться на маршрут. Региональный министр транспорта Максим Жоголев уточнил, что причиной ремонта стали неполадки в топливной системе.

Необходимое оборудование для обслуживания воздушного судна уже заказали. По оценке министра, ремонт займет около двух недель.

В следующем году маршрут Кунашир — Шикотан планируют передать новому вертолету Ми-171. Он должен заменить воздушное судно, которое используется сейчас.

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