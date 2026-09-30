Белая рыба, зелень и цитрусовые: терапевт рассказал о меню для здоровья глаз

Нашу жизнь уже сложно представить без постоянного присутствия в ней различных гаджетов, прежде всего компьютера и телефона. Однако регулярное пребывание перед экраном монитора не только отнимает много сил, но и сказывается на состоянии глаз. Во время работы за компьютером человек моргает почти в два раза реже, из-за чего роговица быстрее пересыхает и устает. О том, почему глаза устают не только от экрана и что реально работает, рассказал «МК» врач-терапевт городской поликлиники №2 города Тулы Алексей Селиванов.

«Сетчатка и слезная пленка – это ткани с высоким обменом веществ, которые нуждаются в регулярном поступлении конкретных нутриентов: витамина А, омега-3 жирных кислот, цинка, лютеина, а также витаминов С и Е. Если их не хватает, глаза восстанавливаются медленнее, и в таком случае даже короткий рабочий день за ноутбуком дается тяжело. Для получения необходимых витаминов важно разобраться в рационе и добавить продукты, из которых можно извлечь максимальную пользу», — говорит Алексей Селиванов.

Как продолжает эксперт, жирные кислоты омега-3 входят в состав слезной пленки и поддерживают ее стабильность. От наличия этого элемента зависит, будет ли глаз «сохнуть» за компьютером.

«Белая рыба (треска, минтай, судак) — это прежде всего легкий белок и цинк. Омега-3 в ней мало. Чтобы поддержать слезную пленку, нужна жирная морская рыба: лосось, сардины, скумбрия, сельдь. Оптимально — 2–3 порции в неделю. Белую рыбу можно оставить как источник белка и цинка один раз в неделю. Также необходим витамин А, именно он отвечает за работу светочувствительных клеток сетчатки и за нормальное увлажнение глаза. Нутриент содержится в моркови, тыкве, яйцах. Не менее важные витамины С и Е являются антиоксидантами, которые защищают ткани глаза от окислительного стресса, усиливающегося при длительной нагрузке на зрение. Их содержание особенно велико в цитрусовых, ягодах, орехах и растительных маслах», — говорит Алексей Селиванов.

Прежде чем полностью менять рацион, важно определиться с продуктами. Именно они составляют базу, на которой будет строиться не только сбалансированное, но и вкусное меню. Врач советует придерживаться следующих правил:

один раз в неделю — белая рыба как источник белка и цинка;

2–3 раза в неделю — жирная рыба как источник омега-3;

вместо мучного выбирать овощные палочки из перца, моркови или сельдерея. Хумус (нут + тахини/оливковое масло) добавит полезные жиры, которые улучшат усвоение β-каротина из моркови и перца, поскольку витамин А жирорастворим;

в обед нужно добавлять горсть листовой зелени, брокколи или бобов эдамаме. Они отлично сочетаются с омега-3 и запускают процесс снижения окислительного стресса. Это клетчатка, фолаты, витамин С, которые поддерживают здоровье сетчатки и сосудов глаза.

Питание снимает часть нагрузки, но не отменяет простые привычки: например, делать гимнастику для глаз каждые 15 минут при работе с монитором и устраивать небольшие перерывы на свежем воздухе. Небольшая прогулка усиливает кровоток к тканям глаза, и сетчатка потребляет кислород интенсивнее. Вместе с рационом, в котором есть рыба, зелень и цитрусовые, это позволяет обрести ощущение свежести в глазах к концу дня.