Бизнесвумен из КЧР заподозрили в хищении 15 млн рублей у банка

Кредиты на 15 млн рублей обернулись уголовным делом для бизнесвумен из КЧР

Уголовные дела о мошенничестве, незаконном обороте средств платежей и легализации доходов возбудили в отношении 29-летней предпринимательницы из Карачаево-Черкесии. Женщину подозревают в незаконном получении банковских кредитов на 15 млн рублей, сообщает МВД-медиа.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2024 года бизнесвумен дважды обращалась в банк за займами. Чтобы подтвердить платежеспособность своей компании, она предоставляла сведения о ее доходах и расходах, которые не соответствовали действительности.

После одобрения кредитов женщина перевела полученные деньги на подконтрольные счета. Для этого, как считают правоохранители, она подготовила платежные поручения с указанием на оплату товаров и услуг, которые фактически другой организацией ей не предоставлялись.

Предпринимательнице предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере, о неправомерном обороте средств платежей и о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

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