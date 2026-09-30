Блогера Портнягина отправили в колонию за отмывание денег

Блогер Дмитрий Портнягин, автора книги "Трансформатор" и одноименного предпринимательского влога, приговорён к. 5 годам колонии за отмывание 15,3 млн рублей совместно со своей женой Екатериной и партером по бизнесу Алексеем Николаевым. Последним дали 8 лет и 2 года соответственно. Супругу Портнягина также признали виновной в даче взятки и добавили ей наказание в виде штрафа в 3,5 млн рублей. Но исполнение приговора отложено в ее случае до 2034 года, пока ребенок не достигнет 14 лет.

Как стало известно "МК", вначале уголовное дело было возбуждено в связи с неуплатой блогером налогов в 2018-2020 годах через дробление бизнеса на сумму порядка 139 млн рублей. Однако обвиняемый уплатил недоимки налоговой, также арбитражный суд решил, что следствие начислило лишние 40 млн рублей. Дело было прекращено в феврале 2025 года, но за ним последовало новое — о легализации денежных средств, полученных в результате неуплаты налогов, на 64 млн рублей. В это же время Екатерине Портнягиной вменили дачу взятки в размере 300 тысяч рублей чиновнику префектуры за отмену сноса банного комплекса на улице Образцова, принадлежащего ее супругу.

В октябре прошлого года дело из суда вернулось прокурору для устранения недостатков, а затем снова было принято к рассмотрению судом. Согласно новой фабуле сумма легализации составила 15,3 млн рублей: 7,3 млн Портнягин отмыл через покупку апартаментов, а на 8 млн рублей его жена оформила фиктивных займов с ИП Николаева. Обвинение во взятке, выдвинутое против Екатерины Портнягиной, было оставлено без изменений.

Супруга блогера, как и при первом рассмотрении дела, не стала отрицать дачу взятки, однако из обвиняемых один Алексей Николаев признал вину в легализации. Защита считает, что часть вменяемых следствием операций была проведена еще до срока уплаты налогов, а другая часть и вовсе не осуществлялась.

Сразу после оглашения приговора жена Портнягина заплакала.