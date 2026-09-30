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Общество 1343

Чихуахуа приняли на службу в Нацгвардию Мексики

Reuters: нацгвардия Мексики взяла на службу чихуахуа

Reuters: нацгвардия Мексики взяла на службу чихуахуа
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Чихуахуа по кличке Коммандо приняли на службу в Национальную гвардию Мексики. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что чихуахуа стал самым маленьким и необычным служебным псом в стране. Его экипировка состоит из специально изготовленных очков, тактического жилета, защитного шлема и компактной камеры, закрепленной на голове.

«Коммандо может быть совсем крошечным, но Национальная гвардия Мексики отводит ему очень важную роль», — говорится в публикации. 

Коммандо — еще 13-месячный щенок. Однако уже сейчас он проходит серьезную подготовку, чтобы в будущем участвовать поисково-спасательных операциях.

Ранее американские ученые с помощью нового метода анализа геномов, позволяющего выявлять участки ДНК, унаследованные в результате древнего скрещивания разных популяций и видов, обнаружили признаки того, что в родословной чихуахуа присутствует генетический след койота.

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Автор:
Мексика